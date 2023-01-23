В Казани ряд жилых домов Москвоского района остался без света из-за аварии

Электричества нет на трех улицах. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В этот понедельник, 23 января, в Московском районе столицы Татарстана произошла авария на сетях. В результате чего ряд жилых домов остался без электричества. Они расположены на улицах Гудованцева, Химиков и Беломорская, сообщает администрация Кировского и Московского районов города.

- Специалисты Казанских электрических сетей проводят аварийно-ремонтные работы, - также заявили там.

Отмечается, что электричество включат снова по окончании всех работ – примерно в 10.30.

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