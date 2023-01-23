А самая низкая цена на рыбу зафиксирована в Менделеевском районе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Самая высокая цена на рыбу зафиксирована в Тукаевском районе. Там ее можно приобрести за 466,6 рубля за килограмм. Соответствующие данные по состоянию на 18 января опубликованы на сайте Госалкогольинспекции Татарстана.

Согласно исследованию, Тукаевский район удерживает лидирующую позицию и по дороговизне говядины. Жители килограмм мяса приобретают за 656,5 рубля.

Самые низкие показатели цен на рыбу выявлены в Менделеевском районе. Там за килограмм просят 161,1 рубля . А самую дешевую говядину продают в Спасском районе - 386 рублей за килограмм.

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