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НовостиПроисшествия22 января 2023 12:49

В Набережных Челнах водитель, пытаясь скрыться от погони, протаранил пять автомобилей

ДТП произошло в Замелекесье ночью
Рината СТРЕБКОВА
После ДТП машина оказалась заблокирована.

После ДТП машина оказалась заблокирована.

Фото: принтскрин видео.

Минувшей ночью в Набережных Челнах произошло массовое ДТП. Видео инцидента, произошедшего в Замелекесье, сняли на видео и выложили в соцсетях. На записи видно, как во двор въезжает машина, а следом за ней автомобиль ДПС. Пытаясь уйти от погони нарушитель протаранил пять автомобилей. Только после этого он перестал пытаться скрыться, так как оказался попросту заблокирован во дворе.

Причины и подробности ночного инцидента пока не сообщаются. Дело в том, что официальной информации по ночной погоне и ДТП еще нет.

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