«Рубин» не получал предложений по Виталию Лисаковичу

В нынешнем сезоне Лисакович забил 8 голов в 16 матчах за "Рубин". Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Форвард «Рубина» Виталий Лисакович, которого с момента вылета казанского клуба из Премьер-Лиги отправляют в различные команды, с большой долей вероятности останется в команде, как минимум, до конца сезона.

Как стало известно «КП-Казань», в «Рубин» не приходили предложения по потенциальному трансферу Виталия Лисаковича.

Ранее ряд СМИ сообщали о том, что руководство «Торпедо» ведет переговоры по переходу белорусского форварда «Рубина». «Комсомолке» удалось связаться с источником, близким к руководству клуба. Он сообщил, что казанцы не получали предложений по Лисаковичу ни от москвичей, ни от других клубов.

При этом «Рубин» не будет настаивать на том, чтобы Виталий остался в Казани, а руководство может принять оффер от одного из клубов РПЛ, если таковой поступит не позже середины февраля.

Отметим, что в нынешнем сезоне в рамках Первой Лиги Лисакович не увсегда проходил в состав казанского клуба. При этом, в 16 матчах он успел забить 8 голов.

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