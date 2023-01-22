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НовостиОбщество22 января 2023 10:08

Из Набережных Челнов отправили первый в 2023 году гуманитарный конвой на Донбасс

В путь отправились 2 фуры с шефской помощью
Рината СТРЕБКОВА
С момента начала СВО из Набережных Челнов на Донбасс отправили более 500 тонн гуманитарной помощи. Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов.

С момента начала СВО из Набережных Челнов на Донбасс отправили более 500 тонн гуманитарной помощи. Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов.

В воскресенье, 22 января, из Набережных Челнов отправили первую в 2023 году гуманитарную помощь на Донбасс. В составе конвоя две фуры с шефской помощью, а также трактор и автомобили КАМАЗ и УАЗ.

Во время отправки конвоя мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев пообещал, что помощь жителям подшефного Татарстану Лисичанска будет продолжена и дальше. Всего с момента начала СВО из Набережных Челнов на Донбасс отправили более 500 тонн гуманитарной помощи.

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