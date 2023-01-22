В Казани эвакуировали посетителей трех торговых центров

Причины эвакуации пока не называют. Фото: ТК-канал "В Казани поймут".

Сразу в трех торговых центрах Казани в воскресенье утром прошла эвакуация. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. По их данным, эвакуация произошла в ТЦ "Горки парк", "Южный" и "Тандем".

Как отмечают очевидцы, к торговым центром приехали пожарные машины. Причины эвакуации пока не называют.

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