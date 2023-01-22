В Татарстане в 2023 году капитально отремонтируют 716 домов

На данный момент торги уже состоялись по 84 многоквартирным домам. Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2023 году в Татарстане по программе капитального ремонта отремонтируют 716 жилых домов. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин. По его словам, общая площадь работ составит 4,3 миллиона квадратных метров. На эти цели выделили 6 миллиардов 198 миллионов рублей.

На данный момент торги уже состоялись по 84 многоквартирным домам - на замену 219 лифтов, а также по 46 многоквартирным домам - на выполнение строительно-монтажных работ.

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