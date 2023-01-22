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НовостиЭкономика22 января 2023 7:54

Экспорт халяльной продукции из Татарстана за два года увеличился более чем в 2,5 раза

Доход составил 6,5 миллионов долларов
Рината СТРЕБКОВА
Ключевыми импортерами продукции «Халяль» являются страны СНГ, Монголия, Палестина, Бразилия, Ирак, Египет.

Ключевыми импортерами продукции «Халяль» являются страны СНГ, Монголия, Палестина, Бразилия, Ирак, Египет.

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Татарстан с каждым годом увеличивает экспорт халяльной продукции. Так, только с 2020 года экспорт увеличился в 2,6 раза, а доход достиг 6,5 миллионов долларов. Такие данные привел заместитель министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Впрочем, останавливаться на достигнутом в Татарстане не намерены. По итогам 2023 года производители намерены выйти на сумму в 8 миллионов долларов. Ключевыми импортерами продукции «Халяль» являются страны СНГ, Монголия, Палестина, Бразилия, Ирак, Египет.

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