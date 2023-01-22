Экспорт халяльной продукции из Татарстана за два года увеличился более чем в 2,5 раза

Ключевыми импортерами продукции «Халяль» являются страны СНГ, Монголия, Палестина, Бразилия, Ирак, Египет. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Татарстан с каждым годом увеличивает экспорт халяльной продукции. Так, только с 2020 года экспорт увеличился в 2,6 раза, а доход достиг 6,5 миллионов долларов. Такие данные привел заместитель министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Впрочем, останавливаться на достигнутом в Татарстане не намерены. По итогам 2023 года производители намерены выйти на сумму в 8 миллионов долларов. Ключевыми импортерами продукции «Халяль» являются страны СНГ, Монголия, Палестина, Бразилия, Ирак, Египет.

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