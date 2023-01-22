В Казани 15-летняя школьница умерла на фудкорте в торговом центре

Девочку пытались спасти медики, но все усилия были тщетными. Фото: Телеграм-канал «Казань с огоньком»

ЧП произошло в одном из казанских торговых центров на проспекте Ибрагимова. Там прямо на фудкорте умерла 15-летняя школьница. Как сообщают казанские "Телеграм-каналы", девочке стало плохо после посещения туалета. Ее пытался спасти посетитель ТЦ, который оказался врачом.

На место происшествия вызвали "скорую". Медики прибыли оперативно и госпитализировали школьницу. Увы, но все усилия врачей оказались тщетными. Девочка умерла.

По предварительным данным, девочка отдыхала в ТЦ в компании подруг. На некоторое время она отлучилась в туалет, после чего потеряла сознание. Точную причину смерти не называют. В качестве вероятных причин называется внезапная остановка сердца. Кроме того, в "Телеграм-каналах" говорится, что девочка могла надышаться неизвестным газом.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram