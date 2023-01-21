В Чебоксарах разрешили построить комплекс бань с бассейнами и пляжем за 300 миллионов рублей

Для возведения комплекса используют инвестиционные деньги. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Правительство Чувашии признало проект строительства в Чебоксарах акватермального комплекса приоритетным. Он должен появится напротив ТЦ «Мадагаскар» и будет позиционироваться как центр здоровья и семейного отдыха.

- Данный проект направлена на укрепление туристического потенциала республики, что позволит нарастить поток туристов. Реализация проекта не имеет аналогов в республике, - отметил глава Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

Итак, в состав будущего акватермального комплекса должны войти бани и сауны – 10 видов, пять типов бассейнов и пляж. Общая площадь всего этого семь тысяч квадратных метров. На реализацию проекта будет направлено 300 миллионов рублей инвестиций.

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