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НовостиПроисшествия21 января 2023 11:47

В Чебоксарах 62-летний водитель Lada Vesta насмерть сбил пешехода

Личность погибшего пока не установлена
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Наезд на пешехода произошел в темное время суток. Фото: ГИБДД Чувашии.

Наезд на пешехода произошел в темное время суток. Фото: ГИБДД Чувашии.

20 января около 21.50 в Чебоксарах на Ядринском шоссе возле кольца «Роща» произошел смертельный наезд на пешехода.

- По предварительной информации, 62-летний водитель Lada Vesta сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном для этого месте, - сообщает ГИБДД Чувашии.

Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия еще до приезда машины «скорой помощи». В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего.

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