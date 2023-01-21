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НовостиОбщество21 января 2023 11:23

В Казани из-за строительства канализации перекроют движение по улице Журналистов

Ограничения для транспорта также будут действовать и во внутриквартальному проезде
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Ограничения будут вводить на определенных участках и поэтапно.

Ограничения будут вводить на определенных участках и поэтапно.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Советском районе Казани в связи с работами по строительству напорной канализации с 23 января и по 7 февраля 2023 года вводятся ограничения на движения транспорта по улице Журналистов.

Так, согласно распоряжению Исполкома города, для начала с 23 по 28 января перекроют дорогу около №62к1 и №62к13 по улице Журналистов, далее - с 28 января по 2 февраля, движение транспорта там будет запрещено по внутриквартальному проезду возле зданий №62к13 и №62, а со 2 по 7 февраля - по внутриквартальному проезду районе зданий №62в, №62к3 и №102.

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