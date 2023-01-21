ОАО «РЖД» решило потратить 500 миллионов рублей на реконструкцию грузового терминала в Нижнекамске

Дата начала работ \за такие деньги по ка не сообщается. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новый терминал в итоге должен появится в рамках реконструкции грузового железнодорожного терминала Нижнекамска. На это 500 миллионов рублей инвестиций решило выделить ОАО «РЖД». Отметим, речь идет о терминале, который принимает товарные поезда с грузами для крупных татарстанских предприятий.

В результате данный объект должен стать многофункциональным и будет оснащен холодильным оборудованием, а также иметь свой таможенным центр.

Кроме того, в планах провести обновление подкрановых путей, контейнерной площадки и склада. Не забудут и про благоустройство прилегающей территории, сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги.

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