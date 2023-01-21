За прошедшие сутки в Татарстане выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом

За все время в Татарстане коронавирус был выявлен у 194 551 человека. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Татарстане за последние отчетные сутки было выявлено 65 новых случаев коронавируса. 29 пациентов пришлось госпитализировать, гласят данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Также, по его информации, за эти же сутки от болезни в республике излечились 23 человека.

Отметим, что за все время в Татарстане коронавирус был выявлен у 194 551 человека, 191 904 из которых смогли выздороветь, а 2 010 скончались в результате болезни.

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