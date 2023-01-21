В Чувашии в ДТП с тремя автомобилями пострадали четыре человека

Авария произошла, когда один из водителей выехал на встречную полосу движения. Фото: ГИБДД Чувашии

21 января в 5.45 на территории Канашского района на дороге А-151 произошло ДТП с тремя легковыми автомобилями. Машины столкнулись около деревни Большие Бикшихи, сообщает ГИБДД Чувашии.

- По предварительной информации, 32-летний водитель ВАЗ-2109 выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, далее его машина по касательной задела Kia Cerato, - рассказал ив ведомстве.

В результате этой аварии пострадали водители отечественных легковушек, также травмы, правда, не столь серьезные получили 50-летний пассажир «девятки» и 11-летняя девочка из «четырнадцатой». Известно, что в момент столкновения ребенок находился на заднем сиденье автомобиля и был пристегнут ремнем безопасности.

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