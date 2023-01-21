В Татарстане бензина АИ-95 подорожал почти до 50 рублей за литр

При этом цены на АИ-92 и АИ-98 остались на прежнем уровне. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 9 по 16 января в регионе вновь подорожало автомобильное топливо. Так, бензина АИ-95 подорожал до 49,49 рублей за литр. Но наибольший рост все же показало дизтопливо. Оно за указанный период прибавило на заправках в цене 0,19% ли 10копеек – литр обойдется в среднем за 54,84 рубля, гласят данные Татарстанстата.

Также, по его информации, в республике при всем этом прежней остается стоимость бензина АИ-92 и АИ-98 - 45,98 рубля и 60,77 рубля соответственно.

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