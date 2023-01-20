Казанский УНИКС одержал восьмую победу подряд, обыграв на выезде "Автодор"

УНИКС по-прежнему второй после ЦСКА в турнирной таблице Фото: пресс-служба БК УНИКС

Баскетболисты УНИКСа продлили победную серию, успешно съездив в Саратов. Местный "Автодор" в нынешнем сезоне не блещет. Клуб идет седьмым и в финальную шестерку вряд ли попадет.

Тем не менее, хозяева дали настоящий бой идущему на втором месте УНИКСу. Первая половина проходила в равной борьбе и завершилась с равным счетом - 42:42. А вот в дальнейшем сказался класс УНИКСа. В третьей четверти казанцы создали отрыв в 7 очков, а в заключительном отрезке не только не позволили сопернику приблизиться, но и закрепили успех. 83:71 - победа УНИКСа.

Самыми результативными в составе казанского клуба стали американские легионеры Джален Рейлольдс и Дэрил Мэйкон, набравшие 17 и 16 очков соответственно.

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