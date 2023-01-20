В Казани главу одного из центров занятости обвинили в трудоустройстве 100 "мертвых душ"

Мужчина признал свою вину и возместил ущерб. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История, достойная гоголевских "Мертвых душ" произошла в Татарстане. Так, руководитель предприятия фиктивно устроил на работу 100 человек. На своем обмане он заработал 2,5 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана, в период с октября по декабрь 2020 года 56-летний директор ГКУ «Центр занятости населения Приволжского района» был в сговоре с 53-летним генеральным директором ООО «Федеральная почтовая служба» и ООО «Счастливый берег». Они фиктивно устроили на работу более 100 безработных человек по программе снижения напряженности на рынке труда.

Следом директор предприятия подписал необходимые документы для перечисления средств в организации, незаконно присвоив 2,5 миллионов рублей. Свою вину задержанный признал. Ущерб возмещен. Дело передано в Вахитовский районный суд Казани.

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