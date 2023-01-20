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НовостиОбщество20 января 2023 12:24

Заместитель министра сельского хозяйства Чувашии Сергей Фролов отправлен в отставку

Он работал в ведомстве с сентября 2021 года
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Изначально Сергей Фролов занимал должность первого заместителем ведомства. Фото: agro.cap.ru

Изначально Сергей Фролов занимал должность первого заместителем ведомства. Фото: agro.cap.ru

19 января зам главы Минсельхоза Чувашии Сергей Фролов был отправлен в отставку. Соответствующее распоряжение подписал руководитель республики Олег Николаев.

Сергей Фролов трудился в Минсельхозе Чувашии с сентября 2021 года. Изначально его назначили первым заместителем ведомства, но в июле 2022 года понизили до заместителя. До этого он возглавлял организации, которые выращивают зерновые культуры.

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