В Марий Эл объявили режим повышенной готовности из-за ледяного дождя

В республике установлен особый контроль за работой энергообъектов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 20 января, в Марий Эл ожидается значительное ухудшение погоды в виде мокрого снега, ледяного дождя и гололеда. В связи с этим региональная электросетевая компания перешла в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба "Россетей".

Так, в республике установлен особый контроль за работой энергообъектов. Оперативный штаб обменивается информацией с территориальными подразделениями ГУ МЧС по Марий Эл и органами исполнительной власти.

К оперативному реагированию готовы 68 бригад, состоящих из 220 человек и 70 единиц спецтехники. Для электроснабжения социально значимых объектов в случае непредвиденной ситуации подготовили 63 резервных источника электроснабжения.

Кроме того, жители Марий Эл могут круглосуточно сообщить о нарушениях энергоснабжения и повреждениях энергообъектов по телефону: 8 (800) 220-02-20.

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