В Татарстане за минувшие сутки от COVID-19 скончался еще один человек

До этого о смерти от инфекции на территории региона последний раз сообщалось в конце декабря прошлого года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Татарстане была зафиксирована очередная смерть больного COVID-19. Таким образом, за все время в республике в результате инфекции скончались 2 010 человек, гласят данные федерального оперштаба по борьбе с COVID-19

Там также отметили, что за последние отчетные 24 часа в Татарстане было выявлено 68 новых случаев заражения, в 28 из них пациентам понадобилась госпитализация.

Всего же COVID-19 в республике был обнаружен у 194 486 человек, 191 881 из которых, в том числе и 53 за минувшие сутки, смогли излечится от болезни.

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