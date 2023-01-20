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НовостиПроисшествия20 января 2023 9:23

20 января в Казани сразу несколько школ получили сообщения о минировании

На местах работают сотрудники правоохранительных органов
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Работает полиция, горожан просят сохранять спокойствие.

Работает полиция, горожан просят сохранять спокойствие.

Фото: Александр ГЛУЗ

В эту пятницу, 20 января, сразу в несколько школ Казани пришли сообщения о минировании задний этих учебных заведений. На местах уже работают сотрудники правоохранительных органов.

- Просим оставаться спокойными и дождаться результатов проверок полиции, которые сейчас убеждаются, безопасно ли в школах, - гласит обращение мэрии Казани.

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