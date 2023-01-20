Глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков назвал причины исчезновения в республике 3,1 тысяча водоемов

По словам министра, тут во всем виновата необдуманная застройка. Фото: eco.tatarstan.ru

В течение последних 55 лет в Татарстане исчезли 3,1 тысяча водоемов. Они начали пропадать с 1968 года, заявил 20 января на итоговой коллегии глава Минэкологии республики Александр Шадриков.

При этом министр и назвал причины, по которым регион лишился этих водоемов. Так, по его словам, главный фактор – непродуманная жилая застройки и бурение скважин, из-за которых те же озера теряют свою естественную подпитку водой.

Поэтому, городским и районным властям в Татарстане нужно еще во время проектирования плана застройки тщательно продумывать вопросы, связанные с подачей в здание воду и ее вывода оттуда. Если это будет вредить рекам или озером, то стройку в таких местах не разрешать.

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