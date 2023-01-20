В Татарстане вор, истекая кровью, рассказал полицейским о краже

Ближайшие пару лет мужчина проведет за решеткой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Буинске местного 33-летнего жителя, у которого и так было полно проблем с законом, суд признал виновным в краже с незаконным проникновением в жилище.

- Мужчина полностью во всем признался и вернул похищенное. С учетом непогашенной судимости его приговорили к двум годам и двум месяцам колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

В суде было установлено, что в Буинске на улице Розы Люксембург фигурант уголовного дела залез в чужой дом. Для этого ему пришлось разбить окно. Добычей вора стал телевизор стоимостью 9 тысяч рублей. Вот только далека с ней он уйти так и не смог. Пробираясь через разбитое им же окно, мужчина сильно порезал руки и ноги. Истекая кровью, вор упал прямо на улице, потеряв сознание. В таком состоянии его и нашла случайная прохожая. Женщина тут же вызвала «скорую», а вместе с ней из-за сообщения о большом количестве крови прибыли полицейские. Обескровленный вор признался им в совершении кражи.

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