В Набережных Челнах 18-летний водитель на легковушке врезался в грузовик и попал в реанимацию

Легковушка превратилась в груду металлолома. Фото: ГИБДД Набережных Челнов

19 января в 22.15 в Набережных Челнах напротив дома 20/01 по проспекту Сююмбике произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, автомобиль «ВАЗ-2109» на большой скорости потерял управление и со всего маха врезался в стоящий грузовик Iveco.

В результате этого столкновения легковушку превратилась в груду металлолома, а ее 18-летний водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован с места аварии в реанимацию Больницы скорой медицинской помощи. По данным ГИБДД Набережных Челнов, молодой человек сел за руль всего лишь полгода назад и за это время успел получить 11 штрафов за нарушения на дороге.

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