Стоимость отелей в Татарстане после новогодних каникул снизилась на 32%

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МТС Travel и сервис Bronevik.com проанализировали изменение цен на отели в России после окончания новогодних каникул. Сильнее всего проживание в отелях подешевело в Казани, Нижнем Новгороде, Краснодарском крае и Ярославле.

В лидерах по снижению стоимости отелей с 9 января и до конца месяца в денежном выражении — Казань, Ярославль и курорты Краснодарского края (Сочи, Эстосадок и Адлер), экономия здесь в среднем составит от 2000 до 4000 рублей в сутки. В процентном соотношении сильнее всего цены на проживание снизились в Ярославле (-40% к новогоднему сезону), Сочи ( -36%), Адлере (-33%), Казани (-32%), Нижнем Новгороде (-30%).

В феврале татарстанцам дешевле обойдутся поездки в соседние Уфу и Самару, а также в Краснодар. По данным аналитиков, в этих городах наиболее низкая цена бронирования жилья — в среднем она сейчас составляет 3 200 рублей в сутки, но ближе к датам заезда цены традиционно могут подрасти.

Тенденция снижения цены на отели после окончания каникул характерна не для всех регионов страны. Например, в Екатеринбурге, Тюмени и Волгограде, проживание в гостиницах и отелях было дешевле в праздничные дни на 7-28%. В целом по России, в январе стоимость проживания в отелях в среднем на 16% ниже, чем в период новогодних каникул и составляет 4 300 рублей за сутки.

Как показала аналитика, изменение средней стоимости проживания не зависит от класса отеля или гостиницы. Существенная разница выражается только в денежном эквиваленте: экономия при заселении в пятизвездочный отель после праздников составляет примерно 2 800 рублей в сутки. В то же время разница в средней цене за ночь во время и после праздников в отелях с рейтингом «две звезды» составляет всего 500 рублей.