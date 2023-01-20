Артур Абуталипов из Казани назначен новым прокурором Набережных Челнов

Ожидается, что его в новой должности официально представят 24 января. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

У Набережных Челнов появится новый прокурор. Им станет уроженец Казани старший советник юстиции Артур Абуталипов. Приказ о его назначении уже подписан Генпрокуроррм РФ Игорем Красновым.

Стало известно, что коллективу надзорного органа и активу города Абуталипова официально представят в следующий вторник, 24 января, сообщает Chelny-biz.ru.

Об Артуре Абуталипове известно, что он начал работать в прокуратуре с 1998 года, а в последнее время является прокурором Вахитовского района Казани.

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