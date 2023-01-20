Двух жителей Бугульмы будут судить за то, что они забили знакомого скалкой, а потом выбросили его в окно

Один из них также успел еще и избить отчима своей сожительницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В скором времени перед законом предстанут 27-летний и 60-летний жители Бугульмы. Мужчин обвиняют по двум уголовным статьям: «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «убийство, совершенное группой лиц», сообщает следственный комитет Татарстана.

- Расследование уголовного дела завершено, все его материал уже направлены на рассмотрение в суд, - уточнили в ведомстве.

Как полагается следствие, 9 мая прошлого года в Бугульме обвиняемые в составе компании гостили в квартире на втором этаже. Мужчины выпивали. Так, по пьяной лавочке они начали обвинять 52-летнего знакомого бездомного в том, что он украл с застолья продукты. Потерпевший был нещадно избит, в том числе и при помощи такой кухонной утвари, как скалка. Мужчина попытался сбежать от обидчиков, но те его настигли и затащили обратно в квартиру. Там с ним после недолгого разговора поступили по жестокому просто – выкинули из окна. От полученных травм мужчина скончался. Под окнами его тело прохожие заметили только на утро, они и вызвали на место происшествия экстренные службы.

По данным фактам возбудили уголовное дело, в ходе расследования которого было установлено, что той же весной, находясь уже в Казани, один из обвиняемых избил отчима своей сожительницы.

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