В Нижнекамске полицейским пришлось устроить погоню, чтобы задержать 21-летнего пьяного водителя

ВОдителя задержали, а машину отвезли на штрафстоянку. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Сотрудники ДПС в Нижнекамске во время дежурства заприметили на улице Гагарина заметили автомобиль «Лада Гранта». Легковушка неслась явно с превышением скорости. Полицейские подумали, что водитель может быть пьян и отправились в погоню.

На звуковые сигналы и проблесковые маячки нарушитель отреагировал увеличением скорости. Пытаясь уйти от преследования, шофер неоднократно грубо нарушил ПДД. В итоге водитель "Гранты" врезался в сугроб.

За рулем оказался 21-летний житель Нижнекамска. В момент задержания он действительно был в состоянии алкогольного опьянения.Водителя задержали, а автомобиль поместили на штрафстоянку.

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