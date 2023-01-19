В 2022 году Йошкар-Олу посетили 511 тысяч туристов

Самыми популярными местами посещения в Йошкар-Оле являются набережная Брюгге, часы с осликом и композиция 12 апостолов. Фото: Владимир ВОРСОБИН

В Марий Эл отмечается рост интереса туристов к столице республики. Так, по данным пресс-службы министерства спорта и туризма региона, в 2022 году Йошкар-Олу посетили 511 тысяч иногородних гостей. Число туристов по сравнению с 2021 годом выросло в 2,5 раза.

Чаще всего в столицу Марий Эл приезжали гости из Москвы и Подмосковья, а также из Санкт-Петербурга, Ижевска, Тольятти, Ульяновска и Салехарда.

Самыми популярными местами посещения в Йошкар-Оле являются набережная Брюгге, часы с осликом и композиция 12 апостолов.

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