Власти Татарстана намерены продвигать выпускаемые в Елабуге автомобили Aurus в Туркменистане

В Татарстане автомобили Aurus производят с мая 2021 года. Фото: Алиса ТИТКО

Автомобили премиум-класса Aurus, которые выпускаются в Елабуге, могут начать поставлять в Туркменистан. С такой инициативой выступил министр промышленности Татарстана Олег Коробченко в рамках российско-туркменского бизнес-форума.

По его словам, он увидел кортеж из "Мерседесов" на улице столицы Туркмении и подумал, что российский Aurus ничем не хуже. По его словам, в ближайшее время власти Татарстана намерены сделать предложение руководству Туркменистана.

Напомним, что производство Aurus в России запустили в 2013 году по заказу Минпромторга РФ. С мая 2021 года производство данных автомобилей наладили в Елабуге. На заводе в Татарстане выпускаются седан Aurus Senat и внедорожник Komendant.

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