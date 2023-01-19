В Марий Эл могут запустить электрички в зимнее время

Пока в Марий Эл электрички курсируют только в летнее время. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Развитие железнодорожного транспорта в Марий Эл обсудили на встрече глава республики Юрий Зайцев и начальник Горьковской железной дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Сергей Дорофеевский.

В последнее время в республике растет интерес как к поездам дальнего следования, так и к электричкам. По сравнению с 2021 годом пассажиропоток увеличился на 25% и 37% соответственно. В частности, электричками воспользовались 18 тысяч жителей республики.

В связи с ростом интереса будет рассмотрен вопрос о запуске в регионе электричек в зимнее время. На данный момент пассажирские перевозки в пригородных поездах зимой в Марий Эл отсутствуют.

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