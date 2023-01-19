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НовостиОбщество19 января 2023 15:04

Еще 69 случаев коронавируса выявили в Татарстане за минувшие сутки

Общее число заразившихся достигло 194418
Рината СТРЕБКОВА
Все заболевшие находятся под медицинским наблюдением.

Все заболевшие находятся под медицинским наблюдением.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили еще 69 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики. По данным ведомства, все заболевшие находятся под медицинским наблюдением.

Всего с момента начала распространения коронавируса и по данным на 19 января 2023 года в Татарстане зарегистрировано 194418 случаев Covid-19.

В Роспотребнадзоре Татарстана лишний раз напомнили, что для того, чтобы защитить себя от вируса необходимо соблюдать правила личной гигиены, а при малейшем недомоганье оставаться дома и обратиться к врачу.

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