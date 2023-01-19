В Татарстане приставы арестовали самолет и вертолет стоимостью более 800 миллионов рублей

Если должник не исполнит кредитные обязательства, то через 10 дней воздушные судна передадут на торги. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Судебные приставы Лаишевского района арестовали у должника самолет и вертолет общей стоимостью свыше 800 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП Татарстана.

Кредитор подал в суд иск о взыскании имущества местной организации, которая не выполняла перед ним финансовые обязательства. Фемида приняла решение взыскать принадлежащие должнику самолет стоимость более 600 миллионов рублей и вертолета – более 200 миллионов рублей.

Если должник не исполнит свои финансовые обязательства, то через 10 дней воздушные судна пустят с молотка, а вырученные деньги отдадут кредитору.

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