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НовостиОбщество19 января 2023 14:09

В Татарстане приставы арестовали самолет и вертолет стоимостью более 800 миллионов рублей

Местная организация задолжала кредитору
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Если должник не исполнит кредитные обязательства, то через 10 дней воздушные судна передадут на торги.

Если должник не исполнит кредитные обязательства, то через 10 дней воздушные судна передадут на торги.

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Судебные приставы Лаишевского района арестовали у должника самолет и вертолет общей стоимостью свыше 800 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП Татарстана.

Кредитор подал в суд иск о взыскании имущества местной организации, которая не выполняла перед ним финансовые обязательства. Фемида приняла решение взыскать принадлежащие должнику самолет стоимость более 600 миллионов рублей и вертолета – более 200 миллионов рублей.

Если должник не исполнит свои финансовые обязательства, то через 10 дней воздушные судна пустят с молотка, а вырученные деньги отдадут кредитору.

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