В Набережных Челнах порядка 20 тысяч квартир могут перейти властям города

Так, что горожанам лучше внести актуальные данные о своих правах в Единый госреестр недвижимости. Фото: Иван МАКЕЕВ

Около 20 тысяч квартир в Набережных Челнах, согласно данным Росреестра, так и не зарегистрированы хозяевами в собственность. Так, что если владелец не найдется, то власти города теперь вполне просто могут оформить эту жилплощадь на себя.

В связи с этим собственников данных квартир просят внести актуальные данные о своих правах в Единый госреестр недвижимости. Проверить же их наличие там можно на сайте Росреестра или в МФЦ, со ссылкой на Исполком города сообщает chelny-biz.ru.

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