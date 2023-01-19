Жители Татарстана стали чаще доверять свой быт и безопасность цифровым помощникам

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В 2022 году в регионе на 34% увеличилось количество «умных» устройств, которыми ежедневно пользуются жители республики.

Специалисты МегаФона выяснили, что наиболее востребованными стали системы и модули для безопасности дома. Кроме того, сим-карты начали чаще устанавливать в автомобильных GSM-сигнализациях, смарт-розетках, котлах отопления, на шлагбаумах или воротах.

Жители региона активно управляют приборами через мобильные приложения или СМС-команды — в среднем на терминалы поступает 155 тысяч в месяц. Этого хватит, чтобы четыре раза скопировать и отправить в коротких сообщениях роман «Война и мир».

- Татарстанцы с каждым годом все больше стремятся повысить уровень комфорта в квартирах и обеспечить безопасность автомобилей, загородных домов. Трафик для управления «умными» устройствами через интернет в минувшем году вырос в 2 раза. Тренд на их использование быстрее всего набирает популярность в крупных городах республики — Казани и Набережных Челнах, — комментирует директор МегаФона в Татарстане Дмитрий Кузнецов.

Наличие стабильной связи — важное условие работы цифровых систем в регионе. Там, где нет домашнего интернета, работу передающих модулей обеспечивает мобильная сеть. Развитие инфраструктуры оператора направлено, в том числе и на обеспечение бесперебойного функционирования тысяч устройств, для улучшения качества жизни абонентов. Только в 2022 году инженеры МегаФона построили и модернизировали телеком-объекты в 32 районах Татарстана, а также в Казани и Набережных Челнах — в локациях с наиболее заметным ростом трафика.