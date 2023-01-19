В мэрии Казани рассказали, что за работы ведутся в районе строительства Соборной мечети

На данном участке весной обещали высадить новые деревья. Фото: мэрия Казани

Сносят деревья, работает техника. Горожане начали задаваться вопросом, что происходит на берегу Казанки за Нижне-Заречной дамбой. То есть там, где примерно построят Соборную мечеть на 10 тысяч человек и, где раньше располагался парка аттракционов «Кырлай».

- На данном участке находится открытая дрена. В настоящее время там идет расчистка дренажной системы от веток кустарников, поросли, деревьев и ила. Также происходит углубление самого канала, - поспешили успокоить в мэрии Казани.

Там отметили, что эти работы по предписанию Ростехнадзора необходимо провести, чтобы во время паводка весной на этой территории не происходило сильного затопления. Обещается, что когда потеплеет, подрядчик взамен старых деревьев высадит на участке новые.

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