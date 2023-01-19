В Казани из-за ремонта третьего северного коллектора до конца августа 2023 года перекроют улицу Амирхана

Также в городе частично перекроют для транспорта и пешеходов участок в районе дома №69в по проспекту Ямашева. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Татарстана продолжается реконструкция аварийных участков третьего северного канализационного коллектора. В связи с этим с 21 января и до 31 августа 2023 года частично перекроют улицу Амирхана.

- Проезд полностью будет закрыт около дома №62 на улице Чистопольская, а также тротуар для пешеходов возле дома №69а по улице Амирхана, - сообщает комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Кстати, на этот же период времени, то есть до 31 августа, в Казани частично перекроют для транспорта и пешеходов участок в районе дома №69в по проспекту Ямашева.

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