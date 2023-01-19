Появился новый список от Исполкома Казани на снос 15 киосков и одного кафе

У владельцев этих торговых объектов еще есть время для того, чтобы добровольно их убрать с улиц.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
16 объектов торговли, которые были установлены на улицах Казани нелегально, вошли в новый список под снос и демонтаж. Его утвердили постановлением Исполкома города. Так, в их числе одно летнее кафе, киоски и три автофургона. При этом собственника удалось установить только у двух ларьков.
В итоге сносу и демонтажу в этот раз подлежат объекты, расположенные по садресам:
- ул.Оренбургский тракт, 138, корп. 3;
- проспект Победы, 56, 29/57, 33;
- ул.Тульская, 35а;
- ул. Рихарда Зорге, 75;
- ул.Тэцевская, 7в;
- ул. Журналистов, 100;
- ул. Вишневского, 51/1;
- ул.Чистопольская, 9а;
- ул.Галии Кайбицкой, 12;
-ул.Фучика, 64;
- ул.Симонова, 15;
- ул.Айдарова, 8а.
Собственникам этих нелегальных объектов, если они, конечно, объявятся, предлагают добровольно их убрать с улиц Казани до 23 января. Иначе все будет сделано в принудительном порядке силами города. В этом случае за работы по демонтажу и сносу все равно придется заплатить правообладателям.
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