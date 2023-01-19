Появился новый список от Исполкома Казани на снос 15 киосков и одного кафе

У владельцев этих торговых объектов еще есть время для того, чтобы добровольно их убрать с улиц. Фото: Михаил ФРОЛОВ

16 объектов торговли, которые были установлены на улицах Казани нелегально, вошли в новый список под снос и демонтаж. Его утвердили постановлением Исполкома города. Так, в их числе одно летнее кафе, киоски и три автофургона. При этом собственника удалось установить только у двух ларьков.

В итоге сносу и демонтажу в этот раз подлежат объекты, расположенные по садресам:

- ул.Оренбургский тракт, 138, корп. 3;

- проспект Победы, 56, 29/57, 33;

- ул.Тульская, 35а;

- ул. Рихарда Зорге, 75;

- ул.Тэцевская, 7в;

- ул. Журналистов, 100;

- ул. Вишневского, 51/1;

- ул.Чистопольская, 9а;

- ул.Галии Кайбицкой, 12;

-ул.Фучика, 64;

- ул.Симонова, 15;

- ул.Айдарова, 8а.

Собственникам этих нелегальных объектов, если они, конечно, объявятся, предлагают добровольно их убрать с улиц Казани до 23 января. Иначе все будет сделано в принудительном порядке силами города. В этом случае за работы по демонтажу и сносу все равно придется заплатить правообладателям.

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