До 2024 года в Казани перекрыли движение по улице Карла Фукса

Ограничение ввели в целях обеспечения антитеррористической безопасности. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Никакого транспорта и парковки автомобилей. В Казани на улице Карла Фукса ввели ограничение на движение машин. Речь идет об участке от улицы Большой Красной до улицы Карла Маркса.

Согласно постановлению Исполкома города, это сделано в целях обеспечения антитеррористической безопасности. Ограничение будет действовать вплоть до 1 января 2024 года. Автомобилистам уже сейчас советуют рассмотреть пути объезда данного участка и следовать установленным дорожным знакам.

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