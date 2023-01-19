В Казани прокуратура потребовала у преподавателя вуза отдать государству все полученные от студентов взятки

Надзорное ведомство уже подало соответствующий иск в суд. Фото: Анастасия Осипова

С 2017 по 2018 года преподаватель и зав кафедрой одного из вузов Казани через посредника получил от своих студентов взятку в размере 220 тысяч рублей. За эти деньги он поставил всем им хорошие оценки на зачетах и экзаменах. Когда все вскрылось, в отношении мужчины завели уголовное дело, в том числе и по статье «служебный подлог». Но суд в итоге из-за истечения срока давности совершенного преступления прекратил уголовное преследование преподавателя. Тот, конечно, сразу же согласился с таким исходом дела. Но на этом для него история со злополучной взяткой не закончилась.

Прокуратура хочет, чтобы мужчина отдал государству те самые 220 тысяч рублей, которые, по мнению надзорного ведомства, были получены в результате недействительной сделки. Соответствующее заявление уже направлено в суд.

- Данный иск сейчас находится на рассмотрении, - сообщает прокуратура Татарстана.

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