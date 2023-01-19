В Казани МУП «Ритуал» решило закупить элитные гробы за 4 миллиона рублей

Самый дорогой гроб оценили в 86 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

4 189 920 рублей готово заплатить казанское МУП «Ритуал» за 85 элитных и средней ценовой категории гробов. От имени предприятия на сайте госзакупок уже размещен соответствующий тендер.

Исходя из его техзадания, самый дорогой гроб называется «Канадец» с двумя крышками. Его стоимость равна около 86 тысячам рублей. Перечислены и другие модели с интересными названиями – «Европеец» (обивка из белого атласа), а также «Лион» и «Милан». Из всех указанных гробов меньше всего – 41 тысяча рублей, стоит модель «Шестигранник».

Отметим, что подрядчика выберут посредством аукциона 10 февраля 2023 года.

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