Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 января 2023 16:37

В Татарстане возбудили уголовное дело за неуплату налогов более чем в 100 миллионов рублей

Злоумышленника задержали
Рината СТРЕБКОВА
В течение 4 лет подозреваемый вносил ложные данные в декларации.

В течение 4 лет подозреваемый вносил ложные данные в декларации.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении директора ООО «Союз Технологии» из-за неуплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

По версии следствия, в период с 2017 по 2020 годы подозреваемый вносил в налоговые декларации фиктивные данные о взаимоотношениях с 18 контрагентами. В итоге он уклонился от уплаты налогов на сумму в 107 миллионов рублей.

В итоге злоумышленника вывели на чистую воду. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram