В Татарстане возбудили уголовное дело за неуплату налогов более чем в 100 миллионов рублей

В течение 4 лет подозреваемый вносил ложные данные в декларации. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении директора ООО «Союз Технологии» из-за неуплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

По версии следствия, в период с 2017 по 2020 годы подозреваемый вносил в налоговые декларации фиктивные данные о взаимоотношениях с 18 контрагентами. В итоге он уклонился от уплаты налогов на сумму в 107 миллионов рублей.

В итоге злоумышленника вывели на чистую воду. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram