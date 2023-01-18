Роспотребнадзор в Татарстане в 2022 году изъял из оборота 17,5 тонн некачественных продуктов

Всего выявили 939 партий некачественного товара. Фото: Мария ЛЕНЦ

Управление Роспотребнадзора по Татарстану в 2022 году изъяло из оборота 17,5 тонн некачественных продуктов. Всего выявили 939 партий некачественного товара.

Чаще всего под запрет попадали фрукты и овощи - 323 партии. Также довольно часто изымали партии мясной (109 штук) и молочной (65 штук) продукции. Все продукты браковали только после проведения лабораторных исследований.

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