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НовостиСпорт18 января 2023 15:22

Казанский "Рубин" обыграл "Акрон" в первом товарищеском матче межсезонья

Подопечные Юрия Уткульбаева забили сопернику 4 гола, пропустив лишь дважды
Рината СТРЕБКОВА
У "Рубин" отличились Саплинов, Бакаев, Мартынович и Грицаенко.

У "Рубин" отличились Саплинов, Бакаев, Мартынович и Грицаенко.

Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Футболисты казанского "Рубина" провели первый товарищеский матч на сборе в Турции. В соперниках у татарстанцев значился тольяттинский "Акрон", также выступающий в первой лиге чемпионата России.

В первом тайме казанцы дважды огорчили вратаря "Акрона". Отличились Александр Саплинов и Солтмурад Бакаев. Во втором тайме команды забили в ворота друг друга по два мяча. У "Рубина" отличились Александр Мартынович и Алексей Грицаенко. В итоге 4:2 в пользу казанского клуба.

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