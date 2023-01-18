Жители Татарстана предпочитают строить одноэтажные дома из кирпича

За 2022 год построили 7 тысяч кирпичных домов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Татарстана предпочитают строить новые дома из кирпича и высотой в один этаж. Такие данные приводят в своем исследовании специалисты Росреестра Татарстана.

Всего в прошлом году в Татарстане построили 15 тысяч жилых домов. При этом, почти половину, 7 тысяч строений, возвели из кирпича. Две тысячи домов построили из дерева. А вот из камня или бетонных плит сейчас строят редко. Всего 34 и 5 домов соответственно.

Сейчас чаще всего строят одноэтажные дома. От общего числа их количество составляет 50%. На втором месте - двухэтажные строения - 46%. А вот трехэтажные дома возводят редко - всего 4%. Средняя площадь дома равняется 145 квадратных метров.

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