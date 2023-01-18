Руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина заявила о росте инвестиций в республику до 850 миллиардов рублей

Регион по этому показателю сохраняет за собой второе место в национальном рейтинге инвестклимата. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За девять месяцев прошлого года рост в основной капитал Татарстана составил 6%. Когда как в целом по России этот показатель равен 5,9%, заявила на итоговой коллегии руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) республики Талия Минуллина.

Таким образом, по ее прогнозам, за 2022 год объем инвестиций в Татарстан превысят отметку в 850 миллиардов рублей – это шестое место среди субъектов России. В связи с чем регион также сохранит второе место в национальном рейтинге инвестклимата.

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