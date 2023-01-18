В 2023 году по нацпроекту отремонтируют более 37 километров дорог Казани

Всего же в рамках нацпроекта на территории Татарстана в порядок приведут 133 участка. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стало известно, где в 2023 году в Казани пройдет ремонт в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Так, по данным Минтранса Татарстана, в городе обновят более 37 километров проезжей части – это 22 участка.

- Госконтракты на проведение соответствующих работ уже заключены, - отметили в ведомстве.

Так, в Авиастроительном районе города планируется отремонтировать шесть участков дорог протяженностью 2,9 километра.

Речь, например, идет об улице Айдарова - от ул.Ленинградская до ул.Лукина; улице Вересаева - от ул.Пржевальского до ул.Ударная; улице Камчатская - от ул.Пржевальского до ул.Шоссейная, улице Ленинградская - от ул.Максимова до ул.Пржевальского; улице Пржевальского - от ул.Вересаева до ул.Камчатская; улице Ударная - от ул.Вересаева до ул.Камчатская.

В свою очередь в Ново-Савиновском районе Казани починят дорогу на улице Адоратского - от проспекта Ямашева до улицы Четаева (0,4 километра).

В Московском районе ремонт проведут на трех участках протяженностью 2,45 километра. Это, в частности, улицы Городская, Кулахметова и Хасана Туфана.

В Советском районе по нацпроекту в порядок приведут улицу Мира в жилмассиве Самосырово. Работы пройдут на участке протяженностью 2 километра.

А в Приволжском районе Казани починят проезжую часть улиц Поперечно-Отарская Центрально-Отарская - от ул.Южно-Промышленная до ул.Центральная в жилмассиве Отары (2 километра).

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