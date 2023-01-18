Клиенты ВТБ увеличили число транзакций по QR-коду через СБП в 1,5 раза

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Клиенты ВТБ в четвертом квартале 2022 года провели через СБП по QR-коду более 6 млн транзакций на сумму 16,7 млрд рублей. Число платежей выросло на 65%, а их общий объем - на 43% по сравнению с третьим кварталом. Количество клиентов в декабре достигло 1 млн человек. По данным банка, в этом году динамика сохранится, и доля c2b-платежей через СБП на российском рынке удвоится, составив 10% от всех карточных операций.

Россияне все активнее используют Систему быстрых платежей в качестве альтернативы бесконтактным способам оплаты с помощью смартфона. В четвертом квартале клиенты ВТБ совершили более 6 млн платежей по QR-коду через СБП, что более чем в 1,5 раза превышает результат за третий квартал. Общий объем операций за этот период составил 16,7 млрд рублей. Только в декабре платежным сервисом воспользовались более 1 млн клиентов банка, оплативших товары и услуги на 7,4 млрд рублей.

- Возможности СБП позволяют заменить ушедшие из страны зарубежные сервисы оплаты при расчетах в торговых точках. Ежемесячный объем c2b-платежей, совершаемых нашими клиентами, уже превысил 7,4 млрд рублей. При этом, оплата по QR-коду доступна для потребителей с бюджетными моделями смартфонов без поддержки NFC, что значительно расширяет круг потенциальных пользователей сервиса, а также более безопасна – при расчетах в интернете не требуется вводить реквизиты банковской карты. Торговым предприятиям c2b-платежи через СБП позволяют сэкономить на эквайринге – при использовании сервиса комиссия существенно ниже. Мы прогнозируем, что к концу 2023 года на российском рынке доля c2b-платежей через СБП удвоится и составит 10% от всех карточных операций, – прокомментировал директор департамента по работе с массовым сегментом, старший вице-президент ВТБ Денис Вальвачев.

Сегодня операции с использованием QR-кодов на POS-терминалах становятся привычным способом оплаты покупок в торговых точках. Покупателю достаточно сканировать код на терминале с помощью смартфона и подтвердить платеж без применения карты. Также через СБП можно оплатить покупки в интернете или воспользоваться платежной ссылкой. Сервис не требует вводить данные карты, что упрощает процесс оплаты.

В прошлом году ВТБ одним из первых на рынке запустил онлайн-подписки через СБП и обеспечил клиентам возможность оплачивать покупки в торговых точках и на интернет-площадках с помощью СБПэй. В сентябре в интернет-банке появились C2B-платежи через СБП.