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НовостиОбщество18 января 2023 9:44

В Казани девочку назвали в честь главной героини сериала "Постучись в мою дверь"

За две недели в городе появились дети с такими редкими именами, как Эда, Сальма, Сати и Ихсан
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
За последние 14 дней в столице Татарстана на свет появился 631 ребенок.

За последние 14 дней в столице Татарстана на свет появился 631 ребенок.

Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Казани за две недели января на свет появился 631 ребенок, из них 318 мальчиков и 313 девочек. Новорожденных чаще всего называли Тимуром, Марком, Матвеем, Софией, Азалией и Эмилией, сообщает управление ЗАГС города.

Родители выбирали для своих детей и редкие имена такие, как Сальма, Сати, Ихсан, Мирон и Адам. Одну девочку и вовсе решили назвать в честь главной героини популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь" - Эда.

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