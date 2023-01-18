В Казани девочку назвали в честь главной героини сериала "Постучись в мою дверь"

За последние 14 дней в столице Татарстана на свет появился 631 ребенок. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Казани за две недели января на свет появился 631 ребенок, из них 318 мальчиков и 313 девочек. Новорожденных чаще всего называли Тимуром, Марком, Матвеем, Софией, Азалией и Эмилией, сообщает управление ЗАГС города.

Родители выбирали для своих детей и редкие имена такие, как Сальма, Сати, Ихсан, Мирон и Адам. Одну девочку и вовсе решили назвать в честь главной героини популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь" - Эда.

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